В костромском "Спартаке" отметили, что за клуб не играли незаявленные футболисты

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб просматривает футболистов для основной команды в официальных матчах молодежной команды под чужими фамилиями и номерами

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Футболисты, никак не связанные со "Спартаком" из Костромы, никогда не выступали за основную и молодежные команды этого клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе костромского "Спартака".

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что костромской "Спартак" просматривает футболистов для основной команды в официальных матчах молодежной команды ("Спартак-К") под чужими фамилиями и номерами. Отмечается, что "Спартаку-К", выступающему в чемпионате Московской области, присудили несколько технический поражений.

"В матчах команды "Спартак-К" не принимали участия и более того никогда не числились в составе на игру футболисты, не имеющие отношения к этой команде или команде "Спартак", - сообщили в пресс-службе. - Присуждение технических поражений в матчах связано с участием игроков, имевших на момент проведения игр действующие контракты с основной командой. В связи с отсутствием полноценного состава для участия в данных матчах из-за болезни, травм и дисквалификаций игроков несколько футболистов с действующими контрактами со "Спартаком" были привлечены к участию в матчах команды "Спартак-К", притом что технически заявить их не представлялось возможным".