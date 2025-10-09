Дивеев пропустил тренировку сборной России перед игрой с иранцами

Товарищеский матч пройдет в пятницу в Волгограде

Редакция сайта ТАСС

Защитник сборной России Игорь Дивеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не занимается в общей группе на тренировке сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Ирана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил журналистам, что Дивееву нужно будет несколько дней для восстановления от повреждения. Защитник после игры чемпионата России с московским "Спартаком" (3:2) имел проблемы с голеностопом.

Матч сборных России и Ирана пройдет на "Волгоград-Арене" в пятницу и начнется в 20:00 мск.