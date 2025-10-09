Тренер сборной Ирана назвал несправедливым отстранение российских футболистов

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах

Футболисты сборной России © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу находится в несправедливых условиях, если бы не отстранение от соревнований, она была бы в топ-20 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои.

10 октября сборная Ирана в Волгограде сыграет с командой России. Начало игры запланировано на 20:00 мск. На данный момент сборная России находится на 33-м месте в рейтинге ФИФА, команда Ирана - на 21-й позиции.

"Хочу поблагодарить организаторов за теплый прием и иранцев, проживающих в России, за помощь с прибытием сюда, - сказал Галенои. - Рад был прочитать новость, что все билеты на завтрашний матч выкуплены. Это значит, что и иранский футбол находится на мировом уровне. Как вы знаете, наша команда быстро поднялась в рейтинге, наш футбол отличает атакующая стратегия, но также мы смотрим на игру соперника. Что касается матча, мы уважаем соперника, считаем, что сборная России является сильной командой, у них хорошая схема, стоимость сборной оценивается примерно в 200 млн евро, что в шесть раз дороже нашей команды".

"Если бы не текущие, несправедливые условия, я уверен, что сборная России была бы в топ-20 рейтинга [ФИФА]. В последних матчах у них отличная статистика, в среднем россияне забивали более трех голов. Уверен, что нас ждет интересная игра. Мы ожидаем, что сборная России начнет со стороны атаки, мы проанализировали многие матчи команды, отрабатывали контрприемы. Наша команда находится в хорошем состоянии. Надеемся, что матч будет интересным, зрители получат удовольствие", - добавил Галенои.

