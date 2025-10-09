Мохеби назвал запоминающимся матч сборных России и Ирана в 2023 году

Та встреча прошла в Тегеране и завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий сборной Ирана Мохаммад Мохеби и защитник сборной России Вячеслав Караваев, 2023 год © Сергей Бобылев/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Матч сборных России и Ирана по футболу в 2023 году стал запоминающимся для иранского нападающего "Ростова" Мохаммада Мохеби. Об этом Мохеби рассказал журналистам.

В 2023 году сборная Ирана на своем поле сыграла вничью с командой России со счетом 1:1. 10 октября пройдет товарищеский матч команд в Волгограде.

"Примерно 2,5 года назад я столкнулся со сборной России. Матч прошел в Тегеране. Он мне очень запомнился. Надеюсь, что завтра будет не менее запоминающийся матч", - сказал Мохеби.

"Я хорошо знаком с Валерием Карпиным, мы познакомились на том матче. После этого во многом благодаря ему я оказался в России и в "Ростове". Я играю на протяжении двух лет в "Ростове", но наши пути разошлись сейчас. Как вы знаете, команды готовятся к матчу, проводится анализ, мы не так давно разговаривали с игроками сборной России, в шутку говорили, что иранцы смогут лучше подготовиться за счет моих знаний", - добавил Мохеби.