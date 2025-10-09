Порядка 600-700 болельщиков поддержат сборную Ирана на матче с россиянами

Встреча пройдет в пятницу в Волгограде

Болельщицы сборной Ирана © Сергей Бобылев/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Около 600-700 болельщиков из Ирана приехали в Волгоград на матч своей сборной с командой России по футболу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Ирана Амир Галенои.

Встреча пройдет 10 октября на "Волгоград-Арене" и начнется в 20:00 мск.

"Насколько я знаю, поддержать нас приехало около 600-700 иранцев. Они нас встречали. Уверен, что они приедут на игру и поддержат нас", - сказал Галенои.