Футболист сборной Ирана Мохеби назвал самого сильного российского игрока

Нападающий "Ростова" отметил полузащитника "Монако" Александра Головина

Нападающий "Ростова" и сборной Ирана Мохаммад Мохеби © Эрик Романенко/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Сильнейшим российским футболистом на данный момент является полузащитник "Монако" Александр Головин. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Ирана и "Ростова" Мохаммад Мохеби.

10 октября сборная Ирана на "Волгоград-Арене" сыграет с командой России. Матч начнется в 20:00 мск.

"Я считаю, что сборная России является сильной командой, у нее сильные игроки. Самый сильный футболист - Александр Головин, но из-за травмы он не сыграет завтра. Из остальных россиян отметил бы Алексея Миранчука и Максима Глушенкова", - сказал Мохеби.