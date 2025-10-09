Сборная Белоруссии проиграла команде Дании со счетом 0:6 в отборе на ЧМ

Белорусские футболисты потерпели третье поражение подряд

Защитник сборной Белоруссии Егор Пархоменко и защитник сборной Дании Янник Вестергор © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 9 октября. /ТАСС/. Сборная Белоруссии со счетом 0:6 проиграла команде Дании в матче третьего тура группы C отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года. Встреча прошла в Венгрии.

Забитыми мячами отметились Виктор Фрохольдт (14-я минута), Расмус Хёйлунн (19, 45), Патрик Доргу (45+6) и бывший игрок казанского "Рубина" Андерс Дрейер (66, 78). Самое крупное поражение в своей истории сборная Белоруссии потерпела в 2021 году в матче квалификации на чемпионат мира против команды Бельгии (0:8).

Команда Белоруссии потерпела третье поражение подряд. В другом матче группы C сборная Шотландии обыграла команду Греции (3:1). В турнирной таблице первое место занимает сборная Дании (7 очков), далее располагаются команды Шотландии (7), Греции (3) и Белоруссии (0).

В четвертом туре сборная Дании примет команду Греции, белорусы на выезде сыграют с шотландцами. Встречи пройдут 12 октября.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.