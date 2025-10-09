Сборная Австрии забила 10 голов в матче отбора на чемпионат мира

Австрийцы на своем поле разгромили команду Сан-Марино

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович © REUTERS/ Elisabeth Mandl

ТАСС, 9 октября. Сборная Австрии со счетом 10:0 дома обыграла команду Сан-Марино в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Четыре мяча забил 36-летний нападающий Марко Арнаутович. Он достиг отметки в 45 голов за сборную Австрии и стал рекордсменом по этому показателю, обойдя Тони Польстера (44 мяча). Австрийская команда одержала самую крупную победу в своей истории. В 1977 году австрийцы обыграли сборную Мальты со счетом 9:0.

В другом матче группы H сборная Боснии и Герцеговины со счетом 2:2 сыграла вничью с командой Кипра. Сборная Австрии лидирует в таблице группы H, набрав 15 очков в 5 играх. Далее располагаются команды Боснии и Герцеговины (13 очков; 6 матчей), Румынии (7; 5), Кипра (5; 6) и Сан-Марино (0; 6).

В следующем туре австрийцы на выезде сыграют с румынами, команда Сан-Марино примет сборную Кипра. Встречи пройдут 12 октября.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.