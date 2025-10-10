Шабанов забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ

Форвард отличился в игре с "Питтсбургом"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов © Emilee Chinn/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов отметился заброшенной шайбой в дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Шабанов, подписавший контракт с клубом из Нью-Йорка прошедшим летом, забил гол в конце второго периода гостевой игры регулярного чемпионата против "Питтсбурга", позволив команде сравнять счет - 3:3. Но в итоге победу одержали хозяева - 4:3. Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокина отразил 24 броска из 28, защитник гостей Александр Романов и форвард Маким Цыплаков очков не набрали.

Шабанову 25 лет, он подписал контракт с "Айлендерс" на один год. Нападающий на протяжении всей карьеры выступал за челябинский "Трактор". В прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 67 очков (23 шайбы + 44 результативные передачи) в 65 играх. В плей-офф Шабанов забросил 10 шайб и сделал 10 голевых передач, заняв второе место в списке лучших бомбардиров турнира. "Трактор" дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ярославскому "Локомотиву" (1-4).