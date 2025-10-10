Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин первым из россиян сыграл "на ноль" в сезоне НХЛ

Голкипер не пропустил ни одной шайбы в игре с "Баффало"

Редакция сайта ТАСС

© Joe Hrycych/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин первым из россиян сыграл "на ноль" в стартовавшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шестеркин отразил 37 бросков в гостевом матче регулярного чемпионата против "Баффало" (4:0) и был признан первой звездой прошедшей встречи. С текущего сезона начал действовать новый контракт россиянина, который является рекордсменом среди вратарей с ежегодной зарплатой в $11,5 млн.

Во встрече с "Баффало" первую результатную передачу в сезоне сделал российский нападающий Артемий Панарин.

"Рейнджерс" провели второй матч в сезоне, ранее команда дома проиграла "Питтсбургу" (0:3). В ночь на 12 октября по московскому времени клуб из Нью-Йорка вновь сыграет с "Питтсбургом", но уже в гостях. "Баффало" в этот же день встретится на выезде с "Бостоном".