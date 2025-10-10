Малкин набрал три очка с "Айлендерс" и вошел в топ-30 лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард сделал три результативные передачи в игре против клуба из Нью-Йорка

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © Justin Berl/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал три очка в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Питтсбурга". На счету Малкина три результативные передачи. С 5 очками (0 голов + 5 передач) в двух играх нападающий лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Теперь на счету Малкина 1 351 очко (514 шайб + 837 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ, он вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Россиянин обошел шведского форварда Матса Судина (1 349). На 29-й позиции располагается пятикратный обладатель Кубка Стэнли канадский нападающий Ги Лафлёр (1 353).

"Питтсбург" одержал вторую победу в стартовавшем регулярном чемпионате. Команда набрала 4 очка и лидирует в Столичном дивизионе. В следующем матче "Питтсбург" примет "Нью-Йорк Рейнджерс". Встреча пройдет в ночь на 12 октября по московском времени.

"Айлендерс", в составе которых дебютную шайбу в НХЛ забросил российский нападающий Максим Шабанов, следующую игру проведет в этот же день против "Вашингтона".