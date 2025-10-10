Хоккеист "Тампы" Кучеров оформил дубль в стартовом матче сезона

Его команда проиграла "Оттаве", в составе которой три очка набрал защитник Артем Зуб

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил две шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу канадской команды. Ворота "Тампы" защищал российский вратарь Андрей Василевский, отразивший 29 бросков из 33. В составе "Оттавы" заброшенной шайбой и двумя результативными передачами отличился защитник Артем Зуб.

Прошедший матч стал первым для обеих команд в сезоне НХЛ. Следующие игры клубы проведут в ночь на 12 октября - "Оттава" сыграет в гостях с действующим обладателем Кубка Стэнли "Флоридой", "Тампа" примет "Нью-Джерси".