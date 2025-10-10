Капризов сделал ассистентский хет-трик в стартовой игре сезона НХЛ

"Миннесота" разгромила "Сент-Луис"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © AP Photo/ Jeff Roberson

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов сделал три результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луиса".

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу "Миннесоты". Для обеих команд прошедшая игра стала первой в сезоне.

Капризов поднялся на восьмое место в списке лучших ассистентов "Миннесоты" в регулярных чемпионатах НХЛ (204). Россиянин обошел канадского нападающего Эндрю Брюнетта (202) и шведского защитника Юнаса Бродина (202). Седьмую позицию занимает словацкий нападающий Мариан Габорик (214). Капризов набрал очки в стартовой игре в шестом сезоне подряд, что является клубным рекордом.

В сентябре Карпзиов подписал новый восьмилетний контракт с "Миннесотой". По нему игрок будет получать $17 млн за сезон, а за все время действия соглашения заработает $136 млн. Капризов стал рекордсменом НХЛ по этим показателям, превзойдя достижения немецкого форварда "Эдмонтона" Леона Драйзайтля ($14 млн за сезон) и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина ($124 млн за 13 лет).

Следующий матч "Миннесота" проведет в ночь на 12 октября по московскому времени дома против "Коламбуса". "Сент-Луис" вечером 11 октября сыграет в гостях против "Калгари".