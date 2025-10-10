Кросби вошел в топ-3 по голевым передачам за один клуб в "регулярках" НХЛ

В активе форварда "Питтсбурга" 1 063 результативных паса

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби © Justin Berl/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби вошел в тройку лидеров по количеству результативных передач за один клуб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кросби сделал результативный пас в домашнем матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3) и довел их число до 1 063. Столько же в активе канадца Стива Айзермана ("Детройт"). Выше них располагаются только канадские нападающие Рэй Бурк (1 111, "Бостон") и Уэйн Гретцки (1 086, "Эдмонтон").

Кросби и Айзерман делят девятое место в списке лучших ассистентов в истории регулярных чемпионатов. Восьмую позицию занимает канадский форвард Адам Оутс (1 079), рекордсменом является Гретцки (1 963).

Кросби повторил второе достижение Айзермана за неделю. Прежде нападающий "Питтсбурга" догнал соотечественника по числу сезонов в качестве капитана одного клуба. На их счету по 19 таких кампаний. Контракт Кросби с "Питтсбургом" рассчитан до конца сезона-2026/27.