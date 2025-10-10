В допинг-пробе вице-чемпиона России по армрестлингу нашли более 6 стероидов

Спортсмен был дисквалифицирован на 6 лет

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. В допинг-пробе вице-чемпиона России по армрестлингу 2025 года Анатолия Ощепкова было обнаружено более шести запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) стероидов и их метаболитов. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Чемпионат России по армрестлингу проходил с 14 по 19 апреля в Орле.

Ощепков получил шестилетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе были обнаружены такие анаболические андрогенные стероиды, как дростанолон, клостебол, тренболон, местанолон, оксиметолон, метилтестостерон и метастерон. Кроме того, проверка пробы выявила наличие в организме спортсмена запрещенных анастролола (класс S4 - гормоны и модуляторы метаболизма) и мельдония.

Срок дисквалификации 34-летнего спортсмена завершится 15 мая 2031 года.

В 2025 году были дисквалифицированы еще четыре российских армрестлера. Арсена Бедоева, Артема Дееева и Евгения Пиконина отстранили от спорта за стероиды, Яну Ковалеву - за фуросемид.