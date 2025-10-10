Стала известна спортивная программа форума "Россия - спортивная держава"

Форум пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре

"Солидарность-Самара-Арена" © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Массовый забег "Чистый спорт" откроет спортивную программу форума "Россия - спортивная держава". Об этом сообщили пресс-служба Росконгресса.

Ожидается, что в забеге примут участие 10 тыс. человек.

В спортивную программу включены соревнования по следж-хоккею и плаванию, Кубок Победы по фиджитал-спорту с участием героев СВО. На стадионе "Солидарность-Самара-Арена" пройдет финал Кубка России по гонкам дронов. Гости форума смогут посетить турнир по смешанным единоборствам, матч сборных России и Узбекистана по боулингу и турнир по боксу, отличительной чертой которого станет место проведения - Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича.

Ряд мероприятий пройдет в Тольятти, среди них - гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова "Легенды спорта. Наследие" и масштабный фестиваль тенниса "Будущее спорта", который состоится в новом физкультурно-оздоровительном центре города - "Тольятти теннис центре". В дни проведения форума также будет представлена широкая молодежная программа для жителей и гостей Самарской области, которая включит в себя мастер-классы, паблик-токи и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами.

Форум состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.