Паралимпийцы РФ вышли на открытие ЧМ по пауэрлифтингу под флагом страны

Турнир пройдет в Каире с 11 по 18 октября

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Паралимпийская сборная России по пауэрлифтингу впервые с 2019 года приняла участие в церемонии открытия чемпионата мира с флагом страны. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Во время выхода национальной команды на парад спортсменов на экране демонстрировался флаг России, атлеты были в экипировке сборной.

"Благодаря совместной работе Паралимпийского комитета России и организационного комитета турнира были решены все технические вопросы, что позволило российским спортсменам принять участие в чемпионате в полном формате, - рассказал Рожков. - На параде российская команда прошла в официальной форме с государственной символикой. Спортсмены будут выступать под российским флагом, а их результаты и установленные рекорды войдут в официальный медальный зачет".

Рожков отметил, что национальная атрибутика придала мотивации спортсменам. "Это важный шаг для всего паралимпийского движения в нашей стране. Возвращение к участию в международных стартах под российским флагом придает спортсменам дополнительную уверенность и мотивацию", - отметил он.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу пройдет в Каире с 11 по 18 октября. В последний раз российские паралимпийцы выступали под национальным флагом и с гимном на мировом первенстве по пауэрлифтингу в 2019 году.