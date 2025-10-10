Кузнецов уверен, что Никишина ждет успешная карьера в НХЛ

Защитник выступает за "Каролину"

Защитник "Каролины" Александр Никишин © Bruce Bennett/ Getty Images

ТАСС, 10 октября. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Александр Никишин сможет построить успешную карьеру за океаном. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший игрок "Каролины" Евгений Кузнецов.

24-летний Никишин подписал контракт с "Каролиной" в апреле 2025 года. Кузнецов выступал за клуб в сезоне-2023/24.

"Думаю, Саша долго там проиграет. Он уже втянулся, понял, что от него требуют. Такого защитника никогда не отпустят из клуба", - сказал Кузнецов.

Никишин с 2022 года играл за петербургский СКА, за который в сезоне-2024/25 выступал Кузнецов. Никишин дважды становился самым результативным защитником регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): в сезоне-2022/23 он набрал 55 очков (11 голов + 44 результативные передачи), в сезоне-2023/24 - 56 (17+39) очков, установив рекорд по этому показателю среди российских защитников.

Также он выступал за московский "Спартак" и воскресенский "Химик". Защитник является серебряным призером Олимпиады 2022 года.