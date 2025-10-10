В ПАОКе рассказали о сроках восстановления Чалова
Редакция сайта ТАСС
08:31
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов восстановится от повреждения после паузы на игры сборных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе греческого футбольного клуба.
4 октября ПАОК сообщил, что Чалов получил повреждение бедра.
"У него несерьезное повреждение. После перерыва (на игры сборных, который завершится на следующей неделе - прим. ТАСС) Федор снова будет доступен", - сообщили в клубе.
Чалову 27 лет, он выступает за ПАОК с августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей, в которых забил 3 мяча.