В ПАОКе рассказали о сроках восстановления Чалова

Футболист должен вернуться к тренировкам на следующей неделе

Редакция сайта ТАСС

Нападающий ПАОКа Федор Чалов © AP Photo/ Giannis Papanikos

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский нападающий греческого ПАОКа Федор Чалов восстановится от повреждения после паузы на игры сборных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе греческого футбольного клуба.

4 октября ПАОК сообщил, что Чалов получил повреждение бедра.

"У него несерьезное повреждение. После перерыва (на игры сборных, который завершится на следующей неделе - прим. ТАСС) Федор снова будет доступен", - сообщили в клубе.

Чалову 27 лет, он выступает за ПАОК с августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей, в которых забил 3 мяча.