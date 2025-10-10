Медведева считает, что спортсменам морально тяжело выступать без флага РФ

Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в нейтральном статусе стали победителями квалификационного турнира на Игры-2026

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Отсутствие флага и гимна России на международных соревнованиях сильно угнетает, и спортсменам от этого сложнее выступать. Такое мнение журналистам на экспертном завтраке с "Лигой героев" высказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

"Отсутствие флага и гимна очень сильно угнетает. Морально становится сложнее выступать, ведь ты чувствуешь какое-то давление, которого быть и не должно. Поэтому мне очень радостно за наших паралимпийцев, которые заслужили право стоять на пьедестале, видеть флаг и слушать гимн", - сказала Медведева.

"Хочу отметить Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые прошли олимпийский отбор в Пекине и заслужили в индивидуальном порядке право выступить на Олимпийских играх в Милане. Уверена, у них очень продуктивная подготовка сейчас, - отметила Медведева. - Несмотря на то что пока у них не будет ни флага ни гимна, мы все знаем, откуда они, и будем болеть за наших. Олимпийские игры - это высшая ступень, на которую стремится подняться любой спортсмен".

Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник стали победителями квалификационного турнира в одиночном катании и завоевали олимпийские лицензии. Спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета принял решение, согласно которому российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в 2026 году.