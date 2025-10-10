Евгений Кузнецов рассказал о разнице между КХЛ и НХЛ

Хоккеист отметил, что в североамериканской лиге более интенсивный стиль игры и сложное расписание игр

Редакция сайта ТАСС

Евгений Кузнецов © Валерия Калугина/ ТАСС

ТАСС, 10 октября. Разница между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) колоссальная. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий магнитогорского "Металлурга", обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов.

В России Кузнецов с 2009 по 2014 год выступал за челябинский "Трактор". В сезоне-2011/12 команда вместе с Кузнецовым выиграла Кубок континента (вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ), в следующем сезоне клуб стал финалистом Кубка Гагарина. В прошлом сезоне нападающий играл за петербургский СКА.

"Разница - колоссальная. Нужно время, чтобы перестроиться. Первое - это, конечно, расписание. В НХЛ ты играешь от 13 до 16 матчей в месяц. Сам стиль игры - намного интенсивнее: на тебе всегда висят один-два хоккеиста. А здесь рваный ритм: два матча сыграл - три дня паузы", - сказал Кузнецов.

"Перелеты, переезды - все по-другому. В НХЛ рассказывают больше про соперника, про то, что конкретно ты должен делать. Тренировка - 35 минут, тебя "вытряхнули", и все. Здесь же - нужно все объяснять, показывать, паузы. Для меня это вообще как разные виды спорта - игра в КХЛ и в НХЛ", - добавил он.

1 октября "Металлург" объявил о переходе Кузнецова. Нападающий подписал контракт до конца сезона.

Кузнецову 33 года, он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.