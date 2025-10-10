Сафонов будет капитаном сборной России по футболу в матче с иранцами

Встреча в Волгограде начнется в 20:00 мск

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 20:00 мск.

Из полевых игроков с первых минут на поле выйдут Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Зелимхан Бакаев и Дмитрий Воробьев.