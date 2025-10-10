Кондратюк рассказал, что его форма стала лучше после контрольных прокатов

Фигурист занял второе место на чемпионате Москвы

Редакция сайта ТАСС

Марк Кондратюк © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что доработал технические моменты перед чемпионатом Москвы. По мнению спортсмена, он выступил лучше, чем на контрольных прокатах.

Кондратюк на турнире занял второе место, набрав 269,23 балла. Победителем стал Григорий Федоров (271,27 балла), третий результат показал Роман Савосин (268,41 балла).

"Все хорошо, уже лучше, чем на контрольных прокатах. Доработали технические моменты. Буду работать дальше. Можно сказать, Гриша - мой лучший друг. Мне не нравится формулировка "на льду мы соперники". Он вышел сегодня, откатал чище, чем я, и заслуженно выиграл, с чем я его и поздравил", - сказал Кондратюк журналистам.