Американский боксер Николсон сообщил об отмене боя с Бетербиевым
ТАСС, 10 октября. Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Деоном Николсоном отменен. Об этом Николсон сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Бой должен был состояться 22 ноября в рамках турнира "Ночь чемпионов" в Эр-Рияде.
"Получил сообщение, что мой бой с Артуром Бетербиевым отменили. Скоро будет информация о другом бое", - написал Николсон.
В феврале Бетербиев проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу в реванше и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Бетербиеву 40 лет, в его активе 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение. Николсону 35 лет, на его счету 22 победы (18 нокаутом) и 1 поражение.