Американский боксер Николсон сообщил об отмене боя с Бетербиевым

Поединок должен был состояться 22 ноября в Эр-Рияде

Артур Бетербиев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 10 октября. Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу россиянином Артуром Бетербиевым и американцем Деоном Николсоном отменен. Об этом Николсон сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Бой должен был состояться 22 ноября в рамках турнира "Ночь чемпионов" в Эр-Рияде.

"Получил сообщение, что мой бой с Артуром Бетербиевым отменили. Скоро будет информация о другом бое", - написал Николсон.

В феврале Бетербиев проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу в реванше и потерял звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бетербиеву 40 лет, в его активе 21 победа (20 нокаутом) и 1 поражение. Николсону 35 лет, на его счету 22 победы (18 нокаутом) и 1 поражение.