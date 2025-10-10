Гол Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить в матче отбора на ЧМ

Казахстанские футболисты разгромили команду Лихтенштейна со счетом 4:0

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной Казахстана © AP Photo/ Turar Kazangapov

АСТАНА, 10 октября. /ТАСС/. Сборная Казахстана по футболу разгромила команду Лихтенштейна со счетом 4:0 в домашнем матче группы J отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

Забитыми мячами отметились Галымжан Кенжебек (26-я, 59-я минуты), игрок московского "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов (28) и Алибек Касым (81).

Сборная Казахстана после матча осталась на четвертой строчке в турнирной таблице группы J, набрав 6 очков в 6 играх, команда Лихтенштейна без набранных очков располагается на последнем, пятом месте. В следующем матче сборная Казахстана 13 октября в гостях сыграет против команды Северной Македонии, лихтенштейнцы 15 ноября примут сборную Уэльса.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.