Футболист "Монако" Головин обогнал Сафонова по трансферной стоимости

По итогам последнего обновления стоимость полузащитника составила €20 млн

Александр Головин © Clive Mason/ Getty Images

ТАСС, 10 октября. Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин обогнал своего соотечественника вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова по трансферной стоимости. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Стоимость Головина составляет €20 млн. Стоимость Сафонова упала на €2 млн и оценивается в €18 млн.

Дороже всех из российских футболистов (€23 млн) оценивается полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков.

В данный момент Головин восстанавливается от травмы мышцы бедра. 7 октября агент футболиста Александр Клюев рассказал "Спорт-Экспрессу", что игрок может вернуться в общую тренировочную группу к следующему туру общего этапа Лиги чемпионов.

Головин выступает за "Монако" с 2018 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу в разных турнирах. В текущем чемпионате Франции россиянин провел три встречи, в которых не отметился результативными действиями.