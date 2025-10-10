Хоккеист Кузнецов сделал голевой пас в первом матче за "Металлург"
ТАСС, 10 октября. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года нападающий Евгений Кузнецов оформил голевую передачу в дебютном матче за магнитогорский "Металлург".
В рамках регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" дома со счетом 4:1 обыграл нижегородское "Торпедо". Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Федоров (23-я минута), Егор Яковлев (26), Никита Михайлис (41 и Роман Канцеров (58). У проигравших отличился Егор Соколов (20). Кузнецов ассистировал в эпизоде с первым голом "Металлурга".
Кузнецову 33 года, он перешел в команду из Магнитогорска 1 октября. Нападающий был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 по 2024 год. В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину", прошлый сезон форвард провел в петербургском СКА.
"Металлург" набрал 24 очка после 14 матчей и лидирует в Восточной конференции и общей таблице КХЛ. "Торпедо" с 17 очками в 15 играх располагается на 2-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче "Металлург" примет омский "Авангард", "Торпедо" на выезде сыграет с астанинским "Барысом". Обе встречи пройдут 12 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Торпедо"
|15
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|40-40
|17
|3
|"Шанхай Дрэгонс"
|12
|5
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|36-32
|16
|4
|"Динамо" Мн
|12
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|34-28
|16
|5
|"Спартак"
|13
|5
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|40-41
|15
|6
|"Динамо" М
|12
|3
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|35-35
|15
|7
|"Северсталь"
|13
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|36-30
|14
|8
|ЦСКА
|12
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-34
|13
|9
|СКА
|13
|4
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|37-38
|13
|10
|"Сочи"
|13
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|28-40
|9
|11
|"Лада"
|13
|3
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|25-51
|8
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|14
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|56-32
|24
|2
|"Автомобилист"
|15
|8
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|48-34
|21
|3
|"Авангард"
|13
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|45-32
|18
|4
|"Трактор"
|14
|4
|2
|0
|2
|2
|0
|4
|40-45
|16
|5
|"Ак Барс"
|13
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-39
|15
|6
|"Нефтехимик"
|14
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|35-41
|14
|7
|"Барыс"
|14
|3
|1
|1
|1
|2
|0
|6
|33-39
|13
|8
|"Амур"
|13
|5
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|26-31
|12
|9
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|10
|"Сибирь"
|11
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|6
|22-29
|10
|11
|"Салават Юлаев"
|11
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|6
|25-35
|8