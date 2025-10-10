Хоккеист Кузнецов сделал голевой пас в первом матче за "Металлург"

Магнитогорский клуб победил нижегородское "Торпедо" со счетом 4:1

Игроки "Металлурга" © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 10 октября. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года нападающий Евгений Кузнецов оформил голевую передачу в дебютном матче за магнитогорский "Металлург".

В рамках регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" дома со счетом 4:1 обыграл нижегородское "Торпедо". Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Федоров (23-я минута), Егор Яковлев (26), Никита Михайлис (41 и Роман Канцеров (58). У проигравших отличился Егор Соколов (20). Кузнецов ассистировал в эпизоде с первым голом "Металлурга".

Кузнецову 33 года, он перешел в команду из Магнитогорска 1 октября. Нападающий был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 по 2024 год. В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину", прошлый сезон форвард провел в петербургском СКА.

"Металлург" набрал 24 очка после 14 матчей и лидирует в Восточной конференции и общей таблице КХЛ. "Торпедо" с 17 очками в 15 играх располагается на 2-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Металлург" примет омский "Авангард", "Торпедо" на выезде сыграет с астанинским "Барысом". Обе встречи пройдут 12 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Торпедо" 15 5 3 0 0 1 0 6 40-40 17 3 "Шанхай Дрэгонс" 12 5 2 0 1 1 0 3 36-32 16 4 "Динамо" Мн 12 5 1 1 1 1 0 3 34-28 16 5 "Спартак" 13 5 0 1 1 2 0 4 40-41 15 6 "Динамо" М 12 3 1 3 1 0 0 4 35-35 15 7 "Северсталь" 13 7 0 0 0 0 0 6 36-30 14 8 ЦСКА 12 6 0 0 1 0 0 5 35-34 13 9 СКА 13 4 1 0 0 3 0 5 37-38 13 10 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9 11 "Лада" 13 3 0 0 1 1 0 8 25-51 8