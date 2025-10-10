Реклама на ТАСС
Хоккеист Кузнецов сделал голевой пас в первом матче за "Металлург"

Магнитогорский клуб победил нижегородское "Торпедо" со счетом 4:1
16:19

Игроки "Металлурга"

© Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 10 октября. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года нападающий Евгений Кузнецов оформил голевую передачу в дебютном матче за магнитогорский "Металлург".

В рамках регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" дома со счетом 4:1 обыграл нижегородское "Торпедо". Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михаил Федоров (23-я минута), Егор Яковлев (26), Никита Михайлис (41 и Роман Канцеров (58). У проигравших отличился Егор Соколов (20). Кузнецов ассистировал в эпизоде с первым голом "Металлурга".

Кузнецову 33 года, он перешел в команду из Магнитогорска 1 октября. Нападающий был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 по 2024 год. В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину", прошлый сезон форвард провел в петербургском СКА.

"Металлург" набрал 24 очка после 14 матчей и лидирует в Восточной конференции и общей таблице КХЛ. "Торпедо" с 17 очками в 15 играх располагается на 2-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Металлург" примет омский "Авангард", "Торпедо" на выезде сыграет с астанинским "Барысом". Обе встречи пройдут 12 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Торпедо"15530010640-4017
3"Шанхай Дрэгонс"12520110336-3216
4"Динамо" Мн12511110334-2816
5"Спартак"13501120440-4115
6"Динамо" М12313100435-3515
7"Северсталь"13700000636-3014
8ЦСКА12600100535-3413
9СКА13410030537-3813
10"Сочи"13202010828-409
11"Лада"13300110825-518
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"14911110156-3224
2"Автомобилист"15811010448-3421
3"Авангард"13711000445-3218
4"Трактор"14420220440-4516
5"Ак Барс"13700100535-3915
6"Нефтехимик"14610000735-4114
7"Барыс"14311120633-3913
8"Амур"13500200626-3112
9"Адмирал"11311200426-2912
10"Сибирь"11104000622-2910
11"Салават Юлаев"11210110625-358

  

