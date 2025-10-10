Панин стал самым возрастным хоккеистом в истории "Салавата Юлаева"

Защитник вышел на лед в матче со "Спартаком" в возрасте 39 лет и 320 дней

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Защитник Григорий Панин стал самым возрастным игроком, сыгравшим за уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев".

Панин принял участие в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" в возрасте 39 лет и 320 дней. Прежним рекордсменом был защитник Алексей Семенов - 39 лет и 319 дней.

Панин на протяжении всей игровой карьеры выступает в России. Он начинал в системе тольяттинской "Лады". В КХЛ защитник играл за казанский "Ак Барс" и московский ЦСКА, в "Салават Юлаев" перешел в 2017 году. В составе казанского клуба дважды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010), с "Салаватом Юлаевым" в прошлом сезоне дошел до полуфинала плей-офф КХЛ.