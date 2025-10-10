Тренер "Авангарда" сравнил игру вратаря "Автомобилиста" с игрой Третьяка

Екатеринбургская команда одержала победу со счетом 3:0, Владимир Галкин отразил 35 бросков

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Автомобилиста" Владимир Галкин © Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Главный тренер омского хоккейного клуба "Авангард" Ги Буше заявил, что вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Владимир Галкин в матче между командами напомнил ему игру трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка. Об этом Буше рассказал на пресс-конференции.

В матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" обыграл "Авангард" со счетом 3:0, Галкин отразил 35 бросков.

"Второй раз в сезоне мы наткнулись на потрясающую игру вратаря. Я не думаю, что мы могли создать еще больше моментов, которых за две игры мы создали огромное количество, и сегодня имели много отличных шансов, но вратарь показал запредельный уровень. На самом деле это напомнило мне момент из моей юности, когда я видел, как играл Третьяк - могу сказать, что Галкин сегодня показывал сопоставимый уровень", - сказал Буше.

Тренер также рассказал об адаптации в команде Майкла Маклауда, накануне подписавшего контракт с "Авангардом". "У него [до прибытия в Россию] была девятичасовая разница во времени, для любого атлета это означает, что нужно девять дней восстанавливаться, чтобы прийти в форму. Маклауд может выступить раньше, чем через девять дней, но его настоящего мы увидеть не сможем, поэтому я не думаю, что стоит торопиться и выпускать его в игру, поскольку у него не было еще ни одной тренировки с нашей командой. Мы успели только немного пообщаться с ним о тактике", - рассказал Буше.

В матче с "Автомобилистом" из-за травмы не сыграл нападающий Николай Прохоркин. "Я не знаю, на какой срок он выбыл, это такая травма нижней части тела, которая может пройти быстро, но и восстановление от которой может занять продолжительное время. Конечно, это большая потеря для нас, он потрясающе начал сезон", - сказал Буше.

"Авангард" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 18 очков. "Автомобилист" идет на второй строчке с 21 очком.