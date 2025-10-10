Чемпионы мира Арбузов и Каниковский выступят на Кубке Европы по дзюдо

Турнир пройдет 11-12 октября в Малаге

Тимур Арбузов и Матвей Каниковский

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Чемпионы мира по дзюдо Тимур Арбузов и Матвей Каниковский, а также еще восемь российских спортсменов выступят на Кубке Европы, который пройдет 11-12 октября в испанской Малаге. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Виталий Макаров.

В турнире примут участие почти 300 дзюдоистов из 34 стран. В составе российской команды также выступят Рамазан Абдулаев (весовая категория до 66 кг), Егор Малкин (до 90 кг), Марина Воробьева, Анастасия Якунина и Юлия Семиколенова (до 48 кг), Юна Герасимова (до 52 кг), Наталья Елкина (до 57 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

После окончания соревнований российская команда останется на международный тренировочный лагерь, который пройдет параллельно с чемпионатом России, стартующим 16 октября в Екатеринбурге.

"После чемпионата мира мы дали нашим лидерам время на восстановление, а затем они перешли на этап фундаментальной подготовки с акцентом на тяжелую общефизическую работу. В таких условиях сразу выступать на крупных стартах, таких как чемпионат России, было бы преждевременно, особенно учитывая, что основная подготовка идет к турнирам Большого шлема в Абу-Даби и Токио. Поэтому мы выбрали Кубок Европы в Малаге как старт средней сложности, где можно набрать соревновательный тонус. Несмотря на сложности с организацией, поездка была необходимой: здесь и старт, и международный лагерь с новыми партнерами по спаррингам", - отметил Макаров.

Говоря о составе женской команды, тренер добавил: "Особое внимание мы уделили женской сборной, которой на важном этапе подготовки недоставало международной практики. А для решения задач на чемпионатах Европы, мира и Олимпиаде без нее не обойтись. Именно поэтому мы расширяем участие в международных соревнованиях, и этап в Малаге - подходящий выбор для решения этой задачи".