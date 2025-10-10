Рекорд посещаемости "Волгоград-Арены" установлен на матче Россия - Иран

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Рекорд посещаемости "Волгоград-Арены" установлен на товарищеском матче между сборными России и Ирана по футболу. Встречу посетили 42 387 зрителей.

Предыдущий рекорд посещаемости был установлен на матче группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Японии и Польши. На той игре присутствовали 42 189 зрителей.

По ходу второго тайма сборная России ведет со счетом 2:1.