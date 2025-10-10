Молодежная сборная России проиграла белорусам в товарищеском матче

Встреча в Бресте завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля

МИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) со счетом 0:2 проиграла команде Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Бресте.

Забитыми мячами отметились Илья Дубинец (21-я минута) и Артем Соколовский (86).

13 сентября молодежные сборные России и Белоруссии в Минске проведут повторный товарищеский матч.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.