Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортКХЛ

Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ

Бело-голубые победили в серии буллитов ЦСКА
Редакция сайта ТАСС
19:10

Артем Швец-Роговой ("Динамо") и Кирилл Долженков (ЦСКА)

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Егор Римашевский (32-я минута), Джордан Уил (42) и Максим Джиошвили (58). Победный буллит реализовал Никита Гусев. У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (8), Денис Гурьянов (14) и Даниэль Спронг (18).

ЦСКА потерпел второе поражение в трех последних матчах КХЛ. Клуб набрал 14 очков в 13 играх и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

"Динамо" одержало четыре победы подряд. В последний раз клуб проигрывал 29 сентября - дома нижнекамскому "Нефтехимику" (2:3). "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 13 матчах.

В следующем матче "Динамо" 14 октября в гостях сыграет против китайского "Шанхай Дрэгонс", ЦСКА 12 октября примет казанский "Ак Барс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"13711110244-2620
2"Спартак"14601120442-4217
3"Торпедо"15530010640-4017
4"Динамо" М13314100439-3817
5"Шанхай Дрэгонс"12520110336-3216
6"Динамо" Мн12511110334-2816
7"Северсталь"13700000636-3014
8ЦСКА13600200538-3814
9СКА13410030537-3813
10"Лада"14400110829-5310
11"Сочи"13202010828-409
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"14911110156-3224
2"Автомобилист"15811010448-3421
3"Авангард"13711000445-3218
4"Трактор"14420220440-4516
5"Ак Барс"13700100535-3915
6"Нефтехимик"14610000735-4114
7"Барыс"14311120633-3913
8"Амур"13500200626-3112
9"Адмирал"11311200426-2912
10"Сибирь"12104000724-3310
11"Салават Юлаев"12210110726-378

  

КХЛ