Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Егор Римашевский (32-я минута), Джордан Уил (42) и Максим Джиошвили (58). Победный буллит реализовал Никита Гусев. У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (8), Денис Гурьянов (14) и Даниэль Спронг (18).
ЦСКА потерпел второе поражение в трех последних матчах КХЛ. Клуб набрал 14 очков в 13 играх и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
"Динамо" одержало четыре победы подряд. В последний раз клуб проигрывал 29 сентября - дома нижнекамскому "Нефтехимику" (2:3). "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 13 матчах.
В следующем матче "Динамо" 14 октября в гостях сыграет против китайского "Шанхай Дрэгонс", ЦСКА 12 октября примет казанский "Ак Барс".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|44-26
|20
|2
|"Спартак"
|14
|6
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|42-42
|17
|3
|"Торпедо"
|15
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|40-40
|17
|4
|"Динамо" М
|13
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|4
|39-38
|17
|5
|"Шанхай Дрэгонс"
|12
|5
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|36-32
|16
|6
|"Динамо" Мн
|12
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|34-28
|16
|7
|"Северсталь"
|13
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|36-30
|14
|8
|ЦСКА
|13
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|38-38
|14
|9
|СКА
|13
|4
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|37-38
|13
|10
|"Лада"
|14
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|29-53
|10
|11
|"Сочи"
|13
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|28-40
|9
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|14
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|56-32
|24
|2
|"Автомобилист"
|15
|8
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|48-34
|21
|3
|"Авангард"
|13
|7
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|45-32
|18
|4
|"Трактор"
|14
|4
|2
|0
|2
|2
|0
|4
|40-45
|16
|5
|"Ак Барс"
|13
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-39
|15
|6
|"Нефтехимик"
|14
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|7
|35-41
|14
|7
|"Барыс"
|14
|3
|1
|1
|1
|2
|0
|6
|33-39
|13
|8
|"Амур"
|13
|5
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|26-31
|12
|9
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|10
|"Сибирь"
|12
|1
|0
|4
|0
|0
|0
|7
|24-33
|10
|11
|"Салават Юлаев"
|12
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|7
|26-37
|8