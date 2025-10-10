Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ

Бело-голубые победили в серии буллитов ЦСКА

Редакция сайта ТАСС

Артем Швец-Роговой ("Динамо") и Кирилл Долженков (ЦСКА) © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Егор Римашевский (32-я минута), Джордан Уил (42) и Максим Джиошвили (58). Победный буллит реализовал Никита Гусев. У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (8), Денис Гурьянов (14) и Даниэль Спронг (18).

ЦСКА потерпел второе поражение в трех последних матчах КХЛ. Клуб набрал 14 очков в 13 играх и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

"Динамо" одержало четыре победы подряд. В последний раз клуб проигрывал 29 сентября - дома нижнекамскому "Нефтехимику" (2:3). "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 13 матчах.

В следующем матче "Динамо" 14 октября в гостях сыграет против китайского "Шанхай Дрэгонс", ЦСКА 12 октября примет казанский "Ак Барс".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 13 7 1 1 1 1 0 2 44-26 20 2 "Спартак" 14 6 0 1 1 2 0 4 42-42 17 3 "Торпедо" 15 5 3 0 0 1 0 6 40-40 17 4 "Динамо" М 13 3 1 4 1 0 0 4 39-38 17 5 "Шанхай Дрэгонс" 12 5 2 0 1 1 0 3 36-32 16 6 "Динамо" Мн 12 5 1 1 1 1 0 3 34-28 16 7 "Северсталь" 13 7 0 0 0 0 0 6 36-30 14 8 ЦСКА 13 6 0 0 2 0 0 5 38-38 14 9 СКА 13 4 1 0 0 3 0 5 37-38 13 10 "Лада" 14 4 0 0 1 1 0 8 29-53 10 11 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9