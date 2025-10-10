Тренер сборной Ирана пригласил россиян на ответный матч в Тегеране
Редакция сайта ТАСС
19:37
ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пригласил российскую команду провести ответный матч в Тегеране. Об этом Галенои заявил на пресс-конференции.
В пятницу сборная России впервые в истории победила команду Ирана (2:1). Матч прошел в Волгограде.
"Конечно, мы были бы рады видеть сборную России с ответным визитом в Иране", - сказал Галенои.
Следующий матч сборная России проведет 14 октября против команды Боливии. Встреча пройдет на домашнем стадионе "Динамо" в Москве, начало запланировано на 20:00 мск.