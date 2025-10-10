Карпин считает, что гол иранцев был засчитан несправедливо

По мнению главного тренера сборной России, не было зафиксировано нарушение правил

Главный тренер сборной России Валерий Карпин

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Перед голом сборной Ирана в ворота российских футболистов в товарищеском матче было нарушение правил на защитнике Максиме Осипенко. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Каприн.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой российской сборной со счетом 2:1.

"Момент когда мы пропустили гол - по мне это была прямая нога на Осипенко, не свистнул, - сказал Карпин. - Смысл говорить про судью сейчас? Неважно, товарищеский матч или нет - если красная карточка, то красная".

"Играли с Сербией, и потом все сожалели, что не удалось посмотреть нашу команду против 11 футболистов Сербии. Но если было удаление, то судьи ФИФА должны давать карточку", - добавил главный тренер сборной России.

В матче с иранцами за сборную России дебютировал полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров. Он вышел на замену на 67-й минуте. "Времени не так много он получил. Но то, что удалось увидеть - более чем достойно, мне понравилось", - отметил Карпин.

14 октября сборная России на "ВТБ-Арене" в Москве проведет товарищеский матч с командой Боливии.