Тренер сборной Ирана назвал матч с россиянами психологической проверкой

Российская команда одержала победу со счетом 2:1

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои считает, что матч с командой России стал важной психологической тренировкой для его подопечных. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В пятницу российская команда одержала победу над иранцами со счетом 2:1.

"Прошедший матч с точки зрения тактики был интересным и зрелищным. Хочу поздравить сборную России, приободрить наших игроков. Было нелегко играть на таком большом стадионе, с точки зрения психологического давления это была важная тренировка. Думаю, что были хорошие шансы забить гол во втором тайме. С точки зрения технических особенностей во втором тайме наши игроки проявили себя хорошо, но забить гол не получилось, и мы получили второй мяч в свои ворота", - сказал Галенои.

"Встреча со сборной России - это хороший опыт в преддверии чемпионата мира. Это было особенно важно и потому, что некоторые игроки из-за травм не смогли присутствовать на поле. Я удовлетворен результатом игры как тренер", - добавил тренер.

Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.