Сафонов заявил, что пока не хочет возвращаться в чемпионат России

С лета прошлого года вратарь выступает за французский ПСЖ

Вратарь сборной России Матвей Сафонов © Михаил Синицын/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов пока не хочет возвращаться в чемпионат России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

В текущем сезоне Сафонов не провел ни одного матча за ПСЖ.

"Я думаю, что мне бы не хотелось [возвращаться в чемпионат России]. Но я считаю, что любое предложение нужно рассматривать, если оно достойно, все зависит от ситуации, которая будет на тот момент. Плюс посмотреть, насколько стороны заинтересованы. Если мой клуб не хочет продавать, о чем говорить", - сказал Сафонов.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.