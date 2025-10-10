Сафонов заявил, что его не устраивает нынешнее положение в ПСЖ

Голкипер в текущем сезоне не провел ни одного матча за ПСЖ

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Alexander Hassenstein/ Getty Images

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не доволен своим игровым временем в команде. Об этом игрок рассказал журналистам.

Россиянин в текущем сезоне не провел ни одного матча за ПСЖ.

"Моя задача - тихо работать, выполнять требования, ждать шанса. Я уделяю все свободное время, чтобы изменить ситуацию. То, как сейчас идет, не совсем меня устраивает. Конечно, я хочу играть, я хочу доказать, что достоин игрового времени, и готов конкурировать", - сказал Сафонов.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности.