Вратарь ПСЖ Сафонов рассказал, что его узнают болельщики в Париже

Российский голкипер выступает за ПСЖ с лета 2024 года

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Claudio Villa/ Getty Images

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Российского вратаря французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова часто узнают болельщики в Париже. Об этом он рассказал журналистам.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года.

"В Париже меня регулярно узнают на улицах. Кто-то узнает, да", - сказал он.

Также вратарь рассказал о реакции команды на то, что обладателем "Золотого мяча" стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле. "Все мы болели за Дембеле, все были рады этому, - отметил Сафонов. - Единственное, что омрачало, что не могли присутствовать, еще проиграли "Марселю" в этот день. В раздевалке смотрели все вместе вручение в прямом эфире, это подняло дух команды, что Усман выиграл "Золотой мяч".