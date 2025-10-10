Без права на ошибку. Сборная России во главе с Карпиным победила иранцев

Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой российской команды со счетом 2:1





ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России под руководством Валерия Карпина впервые в своей истории одержала победу над командой Ирана в товарищеском матче, который прошел в Волгограде. И главному тренеру российской сборной эта победа, кажется, нужна была гораздо больше, чем остальным.

Матч сборных России и Ирана прошел в Волгограде при 42 387 зрителях, что стало рекордом арены, несмотря на то что стадион в 2018 году принимал игры чемпионата мира. Как и в матчах с командами Кубы (8:0) и Сирии (4:0), волгоградцы показали, почему их город все еще можно называть футбольным. Матчу предшествовало масштабное шоу. Для болельщиков была организована зона активностей, где можно было попробовать все - от декорирования кокошников до заплетания косичек из канекалона. Завершило околоматчевую программу выступление артистов как до, так и после игры. При таком антураже показать неудовлетворительный результат стало бы преступлением.

Первый тайм в исполнении сборных России и Ирана нельзя назвать содержательным. Соперники по большей части упражнялись в атлетизме в центре поля, убирая на второй план красивые комбинации и острые передачи. В силовой борьбе лучше себя показали иранцы. Соперники россиян больше владели мячом в стартовые 20 минут, но не могли конвертировать свое преимущество в забитые голы.

Первый по-настоящему опасный момент в матче возник у российской команды, и она его реализовала - на 22-й минуте после разрезающей передачи Антона Миранчука мяч в ворота отправил Дмитрий Воробьев, забивший первый гол за сборную России. Еще один опасный момент после ошибки иранского голкипера при игре на выходе был у Алексея Батракова, но больше в первой половине встречи футболисты ничего придумать не смогли, и россияне ушли на перерыв с минимальным перевесом.

Во втором тайме команды решили не брать времени на раскачку - через две минуты после стартового свистка в результате комбинации один перед пустыми воротами россиян оказался иранский форвард Амирхоссейн Хоссейнзаде. Иранцы продолжили владеть инициативой, и Валерию Карпину потребовалась свежая кровь. В составе национальной команды наконец дебютировал полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров, вместе с ним на поле вышли Иван Сергеев и Лечи Садулаев, а минутой ранее - Алексей Миранчук. Замены быстро принесли свои плоды, и уже на 71-й минуте Алексей Батраков красивым и мощным дальним ударом вывел сборную России вперед.

В последние 20 минут соперники сфокусировались на созидательных действиях и обменивались острыми моментами. Последний отрезок подарил нам еще один дебют - свой первый матч в футболке сборной страны провел защитник калининградской "Балтики" Мингиян Бевеев. Команды до последней минуты пытались еще раз поразить ворота друг друга, однако россиянам удалось удержать победный счет - 2:1.

Работа под давлением

Победу в Волгограде можно в определенном контексте считать исторической - сборная России впервые обыграла команду Ирана. Ранее в матчах между командами дважды была зафиксирована ничья с идентичным счетом (1:1), один раз сильнее оказались иранцы (1:0). Российские футболисты не просто смогли победить сильных соперников, но и взять дружеский реванш.

Но дополнительной интриги матчу придала заочная полемика Валерия Карпина с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. На одной из тренировок во время сбора Карпин заявил, что не готов во всем соглашаться с министром и готов к тому, что с ним не продлят контракт, который завершается в июле 2028 года. Камнем преткновения стал вопрос об ужесточении лимита легионеров - Карпин, как и неоднократно ранее, назвал эту инициативу злом.

Таким образом, матч против команды Ирана для главного тренера российской сборной, пусть и неосознанно, приобрел особенный характер. Карпин поставил себя в положение, в котором за всеми результатами его подопечных будут следить с особым вниманием. И если раньше эта диспозиция сохранялась только в клубе, когда он подвергся критике за совмещение постов в сборной и московском "Динамо" и не показал ожидаемых результатов, то теперь те же условия будут окружать его и при работе с национальной командой.

Но работа под давлением для Карпина вряд ли станет для него чем-то новым. Свою прививку от критики он сделал еще в самом начале тренерской карьеры, когда возглавлял московский "Спартак". Стоять на своем - значит проявлять упрямство, но способность к разумным уступкам - свидетельство здравого смысла. Репутацию человека твердых убеждений Карпин заработал себе давно и регулярно подтверждает это делом - будь то вопрос выбора центральных защитников на матчи "Динамо" или вопрос об ужесточении лимита. То, как он справится со вторым утверждением, покажет лишь время. На данный момент с уверенностью можно сказать лишь одно - футболисты сборной России давно адаптировались к требованиям Карпина и демонстрируют качественную игру под его руководством, поэтому вопрос о смене тренера национальной команды нельзя назвать первоочередным.

Следующий вызов для сборной России и Карпина - команда Боливии. Товарищеская игра пройдет 14 октября на домашнем стадионе "Динамо" в Москве, начало - в 20:00 мск. И победный результат в игре с командой Ирана позволяет болельщикам российской сборной подходить к очередному матчу с позитивным настроем.