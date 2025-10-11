Соболенко второй сезон подряд завершит в статусе первой ракетки мира

Белорусская теннисистка сохраняет лидерство с октября 2024 года

Арина Соболенко © Wang He/ Getty Images

ТАСС, 11 октября. Представительница Белоруссии Арина Соболенко второй сезон подряд завершит в статусе лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает портал Tennis 365.

Это стало известно после того, как Ига Свёнтек из Польши, занимающая второе место в мировом рейтинге, проиграла четвертьфинальный матч на турнире в китайском Ухане. Соболенко продолжает борьбу за титул, дойдя до полуфинальной стадии.

Соболенко удерживает звание первой ракеткой мира с 21 октября 2024 года. В нынешнем сезоне белорусская теннисистка выиграла больше всех титулов - четыре. Соболенко дошла до финала на трех из четырех турнирах Большого шлема и сумела победить на Открытом чемпионате США.