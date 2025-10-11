Гимнастка Рощина рассказала, что поедет на ЧМ с достойной программой

Турнир пройдет с 19 по 25 октября

Людмила Рощина © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Дебютантка чемпионатов мира по спортивной гимнастике Людмила Рощина подготовила для мирового первенства в Индонезии достойную программу, россиянка сделает акцент на вольные упражнения и брусья. Об этом она рассказала ТАСС.

"Это мои первые международные старты, немножко волнительно, но мы все этого очень долго ждали, - рассказала Рощина. - Очень хочется туда поехать, интересно, какие будут там ощущения. Думаю, все будет хорошо. Программа у меня вполне достойная для такого уровня. Я думаю, все должно пройти гладко, мы работаем. У меня акцент на брусья и вольные упражнения. Бревно и опорный прыжок надо сделать просто гладко, саму работу".

"Тренировки проходят хорошо. Уже там, на чемпионате мира, я думаю, будет полегче, так как включится адреналин. Сейчас немножко сложно, так как накатываем программы, все комбинации делаем. Но подготовка идет хорошо и не так тяжело. В Индонезии у нас будет несколько дней, чтобы просто потренироваться, почувствовать все снаряды. Настрой отличный", - добавила гимнастка.

Российская команда вылетит в Джакарту с пересадкой в Абу-Даби 13 октября.