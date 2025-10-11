Кузнецов не держит обиду на Романа Ротенберга из-за ухода из СКА

Хоккеист отметил, что у него уважительное отношение к тренеру

Евгений Кузнецов и Роман Ротенберг © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 11 октября. Бывший игрок петербургского СКА Евгений Кузнецов не обижен на экс-тренера команды Романа Ротенберга из-за своего ухода из хоккейного клуба. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ротенберг работал в системе СКА с 2011 года. Он был главным тренером петербургской команды с 2022 года. 1 июля стало известно, что Ротенберг вошел в совет директоров московского "Динамо", он курирует подготовку резерва. Кузнецов был игроком СКА в прошлом сезоне.

"К нему только уважительное отношение. Он делал много хорошего для команды. Никаких обид нет: хоккей хоккеем, а жизнь жизнью, - сказал Кузнецов. Каким бы ни был тренер, все сводится к нашей игре. Мы выходим на лед и принимаем решения. Свешивать все неудачи на тренеров или руководство - неправильно".