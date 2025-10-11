Российские гимнасты на ЧМ выступят под светло-голубым флагом

Турнир пройдет в Индонезии с 19 по 25 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские спортсмены на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Индонезии будут выступать под светло-голубым флагом нейтральных атлетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации гимнастики (FIG).

Чемпионат мира пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Россияне и белорусы будут выступать на турнире в нейтральном статусе.

"Для отдельных нейтральных спортсменов должен использоваться флаг светло-голубого цвета", - напомнил собеседник ТАСС разработанный FIG регламент участия нейтральных гимнастов в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики.

На чемпионат мира в Джакарте заявлены 10 российских гимнастов. Это Даниел Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева.

Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования тогда проходили в японском Китакюсю.