В РФС планируют провести четыре матча сборной в 2026 году до старта ЧМ

В организации рассчитывают, что после чемпионата мира сборную вернут на международные турниры

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует для национальной сборной четыре товарищеских матча в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Пока хотим провести в следующем году четыре матча. А дальше выступать в официальных соревнованиях. Я же понимаю, что с вероятностью 99 процентов до чемпионата мира мы нигде официально не играем, - сказал Митрофанов. - Поэтому по четырем матчам мы конкретные переговоры ведем. Да, у нас есть наработки по дальнейшим играм, но пока нет же ни у кого календаря".

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине. В 2025 году национальная команда провела семь товарищеских игр, еще три запланированы.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.