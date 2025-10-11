В РФС подтвердили, что на встрече в УЕФА не обсуждали допуск России

Мероприятие прошло в сентябре

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов © Петр Ковалев/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Вопрос допуска сборных России к международным турнирам не обсуждали на встрече в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Встреча прошла 25 сентября в Испании. Ранее источник ТАСС сообщил, что вопрос допуска россиян не обсуждался.

"Вопрос с допуском России не обсуждался на встрече представителей федераций - членов УЕФА", - сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.