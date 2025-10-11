Кузнецов объяснил причины неудачного выступления СКА в прошлом плей-офф КХЛ

Команда проиграла в первом раунде

Редакция сайта ТАСС

Евгений Кузнецов © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 11 октября. Плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезон мог сложиться иначе для петербургского СКА, если бы команда не проседала в важных моментах. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов, который защищал цвета команды в сезоне-2024/25.

Кузнецов подписал четырехлетний контракт со СКА в конце июля 2024 года, о расторжении соглашения было объявлено в апреле. Позднее клуб покинул Роман Ротенберг, занимавший пост главного тренера.

"Думаю, нет, - ответил Кузнецов на вопрос, мог ли он остаться в СКА. - Даже после смены тренера. Это было обоюдное решение, мы расстались по-доброму. Клуб двигается в своем направлении. Я им благодарен: помогали и мне, и семье, Роман Борисович создавал комфортные условия. Классный город, прекрасные болельщики, крутая медийная окружающая".

"Может, если бы я не пропустил столько матчей, все сложилось бы иначе в плане моей игры. Было тяжело возвращаться, ритм сбивался, но сезон закончился - я постарался его забыть. В голове много мыслей. Мы во многих матчах были лучше. Вспомним плей-офф: мы переигрывали "Динамо", но они забивали в нужные моменты, а мы - нет. Так все и закончилось. В важные моменты просели, и они победили нас", - заключил он.

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провел 39 матчей, в которых забросил 12 шайб и сделал 25 голевых передач. В шести играх плей-офф нападающий отметился голом и двумя результативными пасами. СКА в серии первого раунда плей-офф со счетом 2-4 уступил московскому "Динамо".