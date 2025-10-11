Несовершеннолетнего призера ЧЕ наказали за нарушение антидопинговых правил

Срок дисквалификации 16-летней спортсменки завершится 13 апреля 2027 года

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Несовершеннолетняя россиянка, завоевавшая медаль на первенстве Европы - 2024 по спортивной борьбе, была дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного Всемирным антидопинговым агентством вещества. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В допинг-пробе 16-летней спортсменки был обнаружен фуросемид, который сам по себе не является допингом, но употребление этого мочегонного препарата позволяет скрыть употребление запрещенных веществ, поэтому использование фуросемида также запрещено антидопинговыми правилами.

Срок дисквалификации спортсменки завершится 13 апреля 2027 года.