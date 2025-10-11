Российской волейболистке наложили 13 швов после несчастного случая

Марина Маркова получила повреждение на тренировке

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Врачи наложили 13 швов российской волейболистке турецкого "Вакыфбанка" Марине Марковой из-за несчастного случая, который произошел на тренировке. Об этом журналу Socrates Dergi сообщил главный тренер команды Неслихан Демир.

"У Марины Марковой было 13 швов на руке, их сняли на прошлой неделе, - сказал Демир. - Их наложили после несчастного случая на тренировке".

8 октября "Вакафбанк" проиграл "Фенербахче" в матче за Суперкубок Турции.