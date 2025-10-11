Шичина рассказала, что восстановлении после операции прошло хорошо

Екатерина Шичина и Павел Дрозд стали третьими на чемпионате Москвы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Восстановление фигуристки Елизаветы Шичиной, выступающей в танцах на льду с Павлом Дроздом, после операции прошло успешно. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что Шичина перенесла операцию. В пятницу дуэт стал третьим на чемпионате Москвы, набрав 180,70 балла.

"Сложности при подготовке были, но с поддержкой тренеров и большого количества людей, мне кажется, мы достаточно неплохо за такой срок подготовились. Как дела со здоровьем? Все прекрасно. Восстановление прошло успешно. Все позади. Теперь только работать", - отметила Шичина.

Дрозд отметил, что они смогли привести себя в достойную форму. "Понятно, что еще будем набирать обороты. Впереди еще этапы Гран-при. Мы рады, что удалось дать такой старт, попробовать свои силы, потому что перерыв был достаточно большой, - сказал он. - На какие этапы едем? Пока на этап в Магнитогорске". "Какие цели на сезон? Кататься от старта к старту лучше, чем катались", - добавила Шичина.

Дрозд рассказал об идеях новых программ. "Мне кажется, у нас очень интересная тема выбрана для обеих постановок. Произвольная программа, думаю, уже понятна - это история взаимоотношений Матильды Кшесинской и Николая II. Мне кажется, мы совместно с тренерским штабом смогли найти интересную концепцию для ритм-танца, где на каждый элемент - один из хитов девяностых, - сказал фигурист. - Нам подходит по характеру, очень энергичная, мы получаем удовольствие, осталось это все раскрыть".

Шичиной 20 лет, Дрозду - 29. Они стали десятыми на чемпионате России 2025 года.